Despachos de abogados amedrentan a deudores del servicio de agua potable

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- Despachos jurídicos se encuentran amenazando con embargar a todas aquéllas personas que mantengan adeudos importantes con la empresa concesionaria del servicio de agua potable en Aguascalientes, sobre todo a aquéllos que deben varios recibos o cantidades considerables.

Este es el caso de la señora Martha Carrera, vecina del Fracc. Rodolfo Landeros, quien adeuda 3 mil 700 pesos por 15 meses que no ha pagado su recibo.

Sin embargo en este momento no cuenta con los recursos para pagar sus adeudos, situación que no ha convencido a abogados que la han amenazado con embargarle su patrimonio si no se pone al corriente.

“Nos informaron que llevaba este requerimiento porque ellos ya venían por parte de CAASA, pues ahora sí para que liquidáramos la deuda, que si queríamos evitar el corte de la calle teníamos que presentarnos en esas oficinas y buscar asesoría con alguien de ahí para que pues ahora sí arreglar la situación del servicio de agua de la casa, pero el chavo me mencionó que ya no tenía caso que yo me presentara a ninguna oficina de CAASA ni a ningún lado porque ellos ya no se encargaban de cobrar ese tipo de servicios, que ya era directamente con ellos”.

Sin embargo no es el único caso ya que a una vecina ya le suspendieron el servicio de manera definitiva, situación que ya está prohibida de acuerdo a las modificaciones a la Ley de Aguas del Estado.

No obstante, en su momento el despacho jurídico aseguró que esa reforma ya no era válida en el presente gobierno estatal, situación totalmente falsa.

Tras lo anterior, el regidor presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Oscar Estrada Escobedo, hizo un llamado a los ciudadanos a que ignoren estas amenazas ya que los despachos privados no tienen facultad para actuar como autoridad y cobrarse “a lo chino” los adeudos.

El documento con el que se advierte a los usuarios sobre los embargos cuenta con el escudo del gobierno estatal, lo que causa mayor impacto a los morosos.

Sin embargo, el vocero de CAASA Aguascalientes, Ignacio Macias, reiteró lo dicho por el regidor de no caer en este engaño y acercarse a la concesionaria para llegar a un acuerdo de pago.