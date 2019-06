Desmienten que hombre fuese cazado por un oso y sobreviviera un mes en Rusia

Maldita.es

Nos estáis preguntando en nuestro servicio de WhatsApp (655 198 538) por la supuesta historia de un hombre llamado Alexander que habría aparecido casi momificado en la República de Tuvá (Rusia) y del que circula un vídeo en Internet. Varios medios españoles e internacionales afirmaron que el hombre había sido atacado por un oso, que le rompió la columna y se lo llevó a su cueva para comérselo después. Aun así, según esos medios el hombre sobrevivió un mes en la cueva y fue encontrado por unos cazadores. Pero no hay pruebas de que haya sido así.

Varios de los medios que dieron esta versión ahora aseguran que las autoridades de Tuvá no han confirmado que algo así ocurriese allí. Y no se ha confirmado que el supuesto ataque sucediese en otro lugar ni dónde podría haberse grabado el vídeo.

Uno de los primeros medios rusos que publicó la historia del oso dice que “era poco fiable”

Uno de los primeros medios rusos que publicó la versión del ataque del oso fue Eurasia Daily. En un artículo del 25 de junio afirmaba que “un hombre con la columna vertebral rota vivió durante un mes en la cueva de un oso” y que se remite a “los cazadores que encontraron a la víctima”.

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con Eurasia Daily, que ha admitido que la información relacionada con Alexander “era poco fiable”. “Ya hemos publicado una refutación”, añaden, y nos remiten a otro artículo del 27 de junio que nos ha ayudado a traducir con sus superpoderes una de nuestras Malditas que vive en Moscú.

En ese segundo artículo, Eurasia Daily explica que según el Ministerio de Salud de la República de Tuvá “no ha habido ningún paciente así en ningún hospital”.También dice que “la oficina del presidente de Tuvá ha informado a nuestro enviado de que no saben nada sobre este asombroso caso”, aunque están de acuerdo en que la historia podría haber ocurrido allí o en las regiones vecinas. Pero no hay ninguna prueba de que haya sido así.

Respecto a sus fuentes, Eurasia Daily explica que les envió el vídeo un hombre de negocios bastante conocido en Tuvá pero al que mantienen en el anonimato a petición suya. Añaden que esa persona “recibió la información unos amigos cazadores que conocen a testigos de lo ocurrido, pero ahí se pierde la pista”. En el primer artículo, del día 26, Eurasia Daily afirmaba haber recibido información de testigos. Sin embargo, el medio no ha contestado todavía a la pregunta de Maldita.es sobre si hablaron directamente con los testigos o cazadores que supuestamente encontraron al hombre.

Parte de la prensa internacional se basa en un contenido de The Siberian Times, que después ha dicho que no se ha confirmado dónde supuestamente ocurrió

La supuesta historia del ataque del oso a Alexander saltó a parte de la prensa internacional a partir de un contenido publicado el 26 de junio por The Siberian Times, que sin embargo horas después actualizó (pero no corrigió) su artículo para añadir que las autoridades de Tuvá no pudieron confirmar que el caso ocurriese allí y que no estaba registrado por ninguno de sus organismos.

Al hablar del supuesto ataque del oso The Siberian Times cita como fuente “informaciones locales de la región”, aunque sin mencionar a ningún medio en concreto.

The Siberian Times afirma que el hombre “ahora está en cuidados intensivos con múltiples heridas” y que “médicos locales dicen que no pueden explicar cómo sobrevivió el hombre a semejantes heridas”. Pero no dice ni en qué hospital se encuentra supuestamente ni identifica a los médicos.

Además, aseguran que el hombre “logró explicar que fue atacado y llevado a la madriguera”, y que explicó: “El oso me guardó como comida para más tarde”. Pero no dicen de dónde sacan esas supuestas declaraciones, que no aparecen en el breve vídeo que circula. En dicho vídeo lo único que se escucha pronunciar al hombre es la palabra “Alexander”.

¿Podría estar en Kazajistán?

En las últimas horas, algunos medios como The Sun o Daily Mail han informado de que el hombre podría haber sido localizado en Kazajistán, en un hospital de la ciudad de Aktobe. Estos medios remiten a un grupo de búsqueda de personas de esa ciudad llamado zello.poisk.

En su cuenta de Instagram, este grupo afirma que el idioma que se escucha de fondo en el vídeo es kazajo. Explican que ellos están buscando a un hombre que se parece al el que aparece en el vídeo, así que indagaron en los hospitales y, según dicen, descubrieron que la persona del vídeo (que resultó no ser la misma a la que ellos buscan) está en uno de los hospitales de Atkobe y que se está recuperando. No se indica en qué hospital se encuentra y por el momento no hay confirmación oficial al respecto.

Maldita.es se ha puesto en contacto con este colectivo pero todavía no ha recibido respuesta.

La historia comenzó a circular como un “zombie” aparecido en un cementerio en Sochi

Según varios medios locales rusos como Komsomolskaya Pravda, que ha desmentido la versión del oso, el vídeo empezó a circular por redes sociales en Sochi pero con una versión diferente: se decía que se trataba de un hombre vivo que había aparecido en un ataúd que había salido a la superficie durante unas lluvias. Sobre esta versión ya hablaba el 21 de junio Sochistream, que aseguraba que las autoridades locales lo habían desmentido.

El 23 de junio la historia ya había mutado en Twitter a la del hombre que supuestamente fue atacado por un oso en Tuvá y el 25 Eurasia Daily la publicaba. Pero como ya hemos explicado, no hay pruebas de que ninguna de esas dos historias sea real.

Aquí la nota: Maldita.es