Desmiente ATUSA a sindicato por mecanismo de prepago en transporte

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA), Javier Salas, negó que el cambio del método de pago de dinero en efectivo a tarjetas de prepago para el servicio de transporte público, dado a conocer por el líder del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público, Roberto Mora Márquez, no se dará a inicios del próximo año como se informó hace unos días.

El dirigente de ATUSA indicó que si bien, este punto está contemplado en la Ley de Movilidad del Estado, no será en los primeros meses del 2019 cuando se lleve a cabo la modificación debido a que apenas se están haciendo los estudios y preparativos para que pueda implementarse, por lo que todavía no hay una fecha estimada para realizarse.

“Todo iría coordinado con gobierno con el fin de no perjudicar a la ciudadanía, sería una parte con tarjeta, pero el efectivo seguirá recibiendo, sería mixto. No hay fecha definida, estamos viendo alternativas, pero aún no tenemos fecha”.

Asimismo, aseguró que en este momento la principal preocupación de los concesionarios del transporte público es mejorar la prestación del servicio que se prometió al gobierno estatal desde hace unas semanas cuando se llevó a cabo un paro técnico para exigir un incremento en las tarifas.

De esta manera, aseguró que a la fecha ya se pueden palpar algunas mejoras que se acordaron a la autoridad estatal:

“Hemos comenzado con diferentes operativos y diferentes paradas de camiones, diferentes colonias, diferentes puntos de la ciudad. Hemos estado realizando esto de 3 semanas para acá constantemente. Ya pueden estar viendo los cambios. Tengan seguridad de que se va a estar mejorando”.

Finalmente, en cuanto a la renovación de camiones urbanos, Javier Salas señaló que el cambio de la flotilla vehicular se irá dando de forma paulatina durante el próximo año.