Desempleo e inseguridad problemas frecuentes en el Distrito V: Laura Salinas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Inseguridad y desempleo, dos de las principales quejas de los vecinos de las colonias Macías Arellano y Lomas de Oriente que pudo constatar desde el primer minuto del lunes 14 mayo al arrancar de manera oficial Laura Salinas Ramírez, el camino de su candidatura por el distrito V que conforman 75 colonias de Aguascalientes.

En conferencia de prensa, Laura Salinas acompañada por el Coordinador de su Campaña Francisco Alberto Fabela Esparza y su Suplente Karla Alejandra Ramírez Mena, luego de presentarse de manera formal junto con parte de su equipo de trabajo, agradeció la confianza y la apertura de las personas al escucharla y dialogar con ella sobre los problemas en sus colonias.

Puntualizó que una de las principales preocupaciones que tiene como ciudadana así como de las personas que se encuentran en los colonias que visitó, es sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que en su última actualización del marzo del 2017, arroja cifras alarmantes en la percepción sobre inseguridad, ya que sigue en aumento en Aguascalientes.

“Los datos oficiales son que el 59.5% de los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros. Lo más alarmante, es que si se compara con la percepción que se tenía hace poco más de un año, alcanzaba el 49.9% basándonos en la misma encuesta”.

Detalló que el análisis arroja un aumento casi del 10% en un comparativo de 12 meses, lo cual resulta verdaderamente preocupante, porque los ciudadanos de Aguascalientes, y en concreto los habitantes del distrito V, se sienten cada vez más inseguros

“Los lugares principales donde la percepción de inseguridad es más alta, son en el transporte público y las calles donde transitan día con día”, aseveró.

En el tema del empleo, los números oficiales obtenidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos arroja que en Aguascalientes somos 568 mil personas económicamente activas, de los cuales 547 mil 200 se encuentran ocupados, y 20 mil 800 personas están desocupados o desempleados.

“Lo preocupante es, el poder identificar ¿qué están haciendo esas personas?, y que no se encuentran integradas al sector social productivo, pues no sabemos cómo generan ingresos para sobrevivir; tampoco sí dentro de ese sector se encuentran quienes se dedican a delinquir”.

Se comprometió a gestionar desde el Congreso local el poder ofrecerles oportunidades de empleo para que las personas se puedan integrar al sector productivo; para que su calidad de vida mejore, y en el mejor de los casos sacar de su campo de posibilidades el integrarse a las filas del crimen, sobre todo de los jóvenes y niños.

Al dialogar con las personas por las calles de la colonia Macías Arellano y de igual manera por Lomas de Oriente, manifestó toda su disposición de ponerse a las órdenes de las personas y ser un instrumento para que junto con la ciudadanía, podamos buscar las alternativas que generen las mejores condiciones para un desarrollo sano y un ambiente sustentable con parques, áreas verdes, además de gestionar opciones laborales dignas y ofrecer alternativas ante la incesante inseguridad por la incompetencia e indiferencia del actual gobierno.

Para concluir, exigió a las autoridades tanto estatales como municipales que se pongan a trabajar en todo el Estado y no solo en el distrito, para que brinden seguridad a las familias, ya que resulta alarmante el conocer que existen personas que pasan las noches dentro de sus propios vehículos para resguardarlos mediante guardias que se relevan cada dos horas ante el problema de inseguridad.

“Tuvimos que venir aquí en la madrugada si no me equivoco, era la 1 de la mañana y nos encontramos con vecinos que se turnan por horas para entre ellos cuidarse por que el tema de la seguridad está muy alto aquí en la colonia, me preocupa el tema de que ellos tengan que hacer el trabajo que a las autoridades de seguridad les corresponde y que aparte ellos se exponen, eso me alarma todavía más, ellos están tan enojados que puede llegar la posibilidad de que ellos hagan justicia por su propia mano”, replicó.