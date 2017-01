Desecha SCJN controversias por gasolinazo

Reforma

CDMX.- Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por notoria improcedencia las tres controversias constitucionales promovidas por cinco municipios de Jalisco para impugnar el aumento del precio de la gasolina.

Las controversias fueron presentadas el 11 de enero por los ayuntamientos de Guadalajara y Tlajomulco, y de manera conjunta por Zapopan, Tlaquepaque y Zapotlanejo, todos gobernados por alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC).

La Corte no ha publicado aún los acuerdos de desechamiento completos, notificados este viernes, ni el nombre del ministro o ministra que los dictaron.

Sin embargo, era previsible que las controversias no serían admitidas a trámite, pues el máximo tribunal repetidamente ha sostenido que los órganos de Gobierno sólo pueden promover este tipo de demandas para defender su esfera de atribuciones contra actos de otros poderes del Estado.

Los municipios no tienen ninguna facultad constitucional en materia de hidrocarburos, sus derivados o sus precios, por lo que los alcaldes no pueden promover esos recursos simplemente porque les parece incorrecto el aumento.

En el caso de la controversia presentada de manera conjunta por tres municipios, la SCJN ya también ha determinado en varios casos que no existe la representación común en estos litigios, por lo que cada ayuntamiento tiene que promover su propia demanda.

Las demandas impugnaban el Articulo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de 2017,que fue publicada desde el 15 de noviembre pasado, y el Acuerdo de la Secretaría de Hacienda que el 27 de diciembre fijó las regiones del País para fines de precios máximos de la gasolina, así como la metodología para su determinación.

Los municipios podrán impugnar los desechamientos ante una Sala de la Corte, pero aun si las controversias fueran admitidas, las sentencias sólo tendrían efectos en dichas demarcaciones, no en el resto del territorio nacional.

Cuando anunciaron las controversias, los alcaldes de MC afirmaron que serían 24 los municipios inconformes, pero los acuerdos de la SCJN sólo dan cuenta de cinco.

En las últimas semanas, políticos y ciudadanos han presentado cientos de amparos para impugnar el gasolinazo con diversos argumentos.

Sin embargo, la gran mayoría no han sido admitidos a trámite por los jueces de distrito, ya sea porque las demandas no son claras y tienen que ser corregidas, o porque los jueces consideran que no es su materia y declinan competencia en favor de otros juzgados.