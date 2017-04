Desde que estaba en UdeG me cesan cada semana: Sosa

MT

Ciudad de México.- El entrenador del Necaxa, Alfonso Sosa, negó estar preocupado porque cada semana lo hagan fuera del equipo, sobre todo ahora que penúltimo lugar en la clasificación.

Tras la derrota contra América, el entrenador de los Rayos aseguró tener muy claro su futuro si no mejoran las cosas, sin embargo también aclaró que en ocasiones se busca demeritar el buen trabajo que ha hecho al frente del equipo de Aguascalientes.

“Desde UdeG me cesan cada semana, no tengo inconveniente con eso, no sería ni el primero ni el último, son circunstancias que se dan en el futbol. No me preocupa, no me angustia tampoco, en ese sentido la tengo muy clara, se ha hecho un excelente trabajo, muchas veces se quiere demeritar el trabajo.

“Nos ha costado trabajo, pero se han hecho más cosas positivas que negativas, no podemos ponernos una venda en los ojos, quisiéramos ser el equipo del torneo pasado y yo quiero ser el primero en conseguirlo”, señaló en conferencia de prensa.

De igual manera, Poncho aseguró que “los muchachos están muy bien, se rompieron el alma y no hay nada que reprochar; una jugada de Arroyo fue la diferencia y lo demás es lo de menos. Nosotros tuvimos una que otra ocasión y el gol, un tanto circunstancial, fue la diferencia”.