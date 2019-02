Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Que ahora sí habrá sanciones económicas para diputados y diputadas que se ausenten por las próximas campañas electorales, adelantó Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado.

“Este es un trabajo como cualquier otro y no puedes faltar sin la debida justificación. En ninguna empresa se permite faltar y el día que falte se le descuenta, lo estaremos proponiendo para que se puedan aplicar estos descuentos”, apuntó el legislador por el PAN.

El nuevo período ordinario de sesiones que arranca este viernes en el Congreso, se extenderá por alrededor de cuatro meses y para abril se empatara con las campañas por las once alcaldías locales.

Alaniz de León recalcó que no habrá justificación para que alguno de los 27 diputados falte a las comisiones o al pleno por estar en actos de campaña.

“El llamado es a cumplir con el trabajo y que las cuestiones externas no influyan en lo interno. Debemos de venir y el llamado a los 27 compañeros”, indicó el también coordinador de la bancada panista.

– ¿Y no serán llamados a misa?

– No, el trabajo debe de existir, debe de prevalecer y ustedes lo estarán viendo.

Las votaciones por las alcaldías de Aguascalientes tendrán lugar el próximo 2 de junio.