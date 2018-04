Desconozco mi futuro pero estoy contento en Necaxa: Nacho Ambriz

Medio Tiempo

Morelia, Mich.- El empate a dos goles conseguido ante Monarcas Morelia cerró las posibilidades de Necaxa de estar en la Liguilla, luego de la victoria de Xolos sobre Toluca. Ignacio Ambriz tiene el mando en el banquillo hidrocálido, sin embargo, las actuaciones de su equipo lo dejaron a la deriva.

“De mi futuro no sé, yo estoy contento con el equipo. Al principio la Copa no importaba, luego se nos fue dando, estuvimos ahí y fuimos campeones. En la Liga estábamos ahí peleando, pero hoy necesitábamos ganar para estar dentro, la vez pasada fue igual, estábamos dentro y Morelia nos sacó”, explicó.

Nacho culminó con sabor amargo tras no lograr el objetivo, pero rescató que “este equipo ha luchado bien, no perdimos muchos partidos, empatamos, por eso estamos en esta situación. Me pidieron un equipo con propuesta en la cancha que pisara, con jóvenes y que mostrara buen futbol, así que esperaremos hasta saber qué sucederá”.

Por último, dejó claro que a Necaxa le faltó ser más constante con su futbol, pues tal y como lo demostraron hoy, los errores terminan frustrando su buen trabajo.

“No es que Monarcas haya sido mejor que nosotros, estuvimos más tiempo en su cancha, tuvimos mejor manejo de balón y eso era importantísimo, hoy las distracciones nos cuestan goles, no metimos por no querer concretar, por no pasárselo al compañero de al lado. Me acuerdo de resultados importantes, como con Chivas y Toluca, y los errores nos cobran caro, esa es la conclusión que yo saco”, concluyó.