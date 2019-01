Desconocen a Cardona como dirigente de MorenaAgs. “Es vergonzoso”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Militantes de Morena rechazaron el nombramiento de Cuitláhuac Cardona Campos como delegado en calidad de presidente, aseverando que no cuenta con facultades para ocupar el puesto debido a que también es diputado suplente.

En conferencia de medios, los inconformes manifestaron que se trató de una decisión unilateral por parte de la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky y no del comité nacional.

Al respecto, Luis Salazar, quien fuera candidato a diputado local por Morena en las pasadas elecciones pidió a Polevsky “que saque las manos de Aguascalientes”.

Más aún, abundó: “es verdaderamente vergonzoso lo que dijo Cuitláhuac Cardona que dijo que nosotros no somos militantes cuando estuvimos en campaña y gracias a nosotros es que su hermano (Cuauhtémoc Cardona) hoy es diputado”, resaltó.

Por su parte, Judith Baca insistió en la presunta ilegalidad de la designación de Cardona por su perfil de diputado suplente de su hermano. “Nosotros le decimos no al nepotismo”.

– ¿No les preocupa estos pleitos en año electoral?

– Pues es obvio que a cualquiera le preocupa, pero preocupa más cuando violentan la legalidad.

Cuitláhuac Cardona fue presentado el pasado viernes como delegado en Morena Aguascalientes, lo cual en su momento fue objetado por un sector de la militancia. Críticas que minimizó el propio Cardona, calificandolos de no ser militantes.