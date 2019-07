Desconoce secretario de Obras Públicas del MuniAgs costo para adquisición de terrenos del CAM

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags. Prácticamente se ha completado la fase inicial en los trabajos para la edificación del Centro de Atención Municipal (CAM), señaló Marco Antonio Licón Dávila, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Aguascalientes.

“La primera etapa ya está en un 90 por ciento, pero no se ve pues son instalaciones, computadoras, ya se tienen adquiridos muebles. Estaré trabajando con gobierno del estado para la colocación de la parada de autobuses y son parte de los trabajos que tenemos presentes”, adelantó.

El CAM se viene construyendo en una zona donde por muchos años se ubicaba un centro comercial y salas de cine que cerraron hace tiempo. Para su adquisición, la administración municipal panista realizó una permuta de terrenos con los anteriores propietarios, a quienes otorgó dos bienes inmuebles en el fraccionamiento Jardines de la Concepción, según acuerdo que tomó el Cabildo de Aguascalientes el 20 de abril de 2018.

No obstante, el secretario de Obras Públicas del ayuntamiento dijo desconocer datos en torno a ese intercambio: “esa una información que desconozco. Únicamente yo hago la obra pública”.

– ¿A usted no le informaron?

– No, a mí me entregaron la documentación legal para hacer licencias de construcción, estudios de mecánica y hasta ahí llega el informe.

Licón Dávila sí mencionó que se ha destinado apoyos de la alcancía del directo municipal, luego que la Federación no les ha otorgado recursos desde el año pasado, calculando inversión por alrededor de 400 millones.

El funcionario abundó que se tiene contemplado terminar la primera etapa en la actual administración, que finaliza en octubre próximo.