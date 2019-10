Desconoce ISSEA que Aguascalientes pueda ser sede de Cannsalud

Redacción

Aguascalientes. Ags.-Desconoce el Director del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez, que Aguascalientes pueda ser la sede de una dependencia federal para la regulación y suministro de la marihuana y derivados con fines medicinales, misma que llevaría en nombre de Cannsalud.

En entrevista, el galeno dijo que hasta ahora no hay nada oficial, tratándose de una propuesta que hizo el legislador federal de Morena Mario Delgado, donde propuso a Aguascalientes como sede de esta especie de empresa que se encargaría de la regulación.

“Todavía no hay nada, yo no tengo ninguna información, más allá de lo que ustedes también conocen que vamos a ser sede de esa dependencia, pero no hay nada, yo lo desconozco por completo”.

-¿Desde su punto de vista, de aprobarse esto como lo verían?

-Mira, más que si lo vemos positivo o no hay que ver primero que se apruebe, y si se aprueba es porque tiene la parte más importante que es lo medicinal y creo que sería un buen apoyo para algunas enfermedades.

-¿cuáles serían esas enfermedades?

-Pues en las degenerativas, sobre todo en dolor, calmantes, sedantes artríticas y algunos cánceres, pero tampoco es para todo, tiene sus limitantes y de los extractos de la cannabis solamente algunos pueden ser utilizados medicinalmente hablando.

Al final, insistió que esto los toma por sorpresa, donde no se le ha avizo, “entones pues no sabemos nada”.