Descartan sanciones contra cura que rezó en el CongresoAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No puede avalarse la posición de sacerdotes quienes alentaron a sus fieles para rezar en pleno Congreso del Estado, durante la votación de la llamada Ley Anti Aborto del PAN, estableció el diputado local por el PRD, Jorge Saucedo Gaytán.

“Es una situación que pudiéramos considerar fuera de lugar, creo que no fue correcto que estuvieran aquí haciendo ese ejercicio”, abundó el también presidente de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Poder Legislativo

En ese sentido, Saucedo Gaytán descartó de momento que pudiera haber posibles sanciones hacia el cura que promovió un rezo masivo en voz alta en las instalaciones del Congreso.

“Yo respeto las creencias religiosas de cada persona, pero también creo que hay espacios y lugares para manifestarse”, insistió.

– ¿Pudiera haber sanciones?

– No he checado, pero creo que no fue correcto.

El pasado jueves 27 de diciembre, el Congreso votó la Ley Anti Aborto que buscar cambios en la Constitución del Estado para blindar la vida “desde la fecundación” y hasta la muerte natural. Durante la sesión, fieles religiosos alentados por el sacerdote Casimiro Serna rezaron el Ave María en el Palacio Legislativo.

Al final, la propuesta no fue aprobada debido a que no reunió el número mínimo de 18 votos de 27 diputados del Congreso.