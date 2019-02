Descartan negligencia en caso de menor de Casa-DIF muerto

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras polémica desatada por la muerte de un menor de un año y 7 meses que estaba en resguardo del DIF estatal donde por presunta negligencia del personal en custodia enfermó, por lo que fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo donde falleció, autoridades investigadoras han respondido negando responsabilidades o negligencias en este caso.

El Fiscal Jesús Figueroa Ortega, reconoció que efectivamente se tuvo el reporte del menor fallecido, donde intervino la Dirección de Servicios Periciales quien determinó que el niño murió a consecuencia de una broncoaspiración.

-Con los estudios y todo se descarta que haya sido negligencia?

-Si, y lo digo porque esto lo establecemos de acuerdo a la información que tenemos nosotros de que el menor tuvo acceso a alimentos donde su cuerpo no trabajo lo adecuado al no digerir bien este alimento lo que le llevó a la pérdida de la vida.

Sin embargo, adelantó que la investigación continuará abierta al tratarse del caso de un menor, pero puntualizó una vez más que no hay negligencia de parte de alguna autoridad que haya intervenido en el caso del menor, quien dicho sea de paso encontraba en el DIF por una caso de denuncia a sus padres en una disputa de la patria potestad.