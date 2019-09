Descartan guerra entre cárteles de la droga en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Descarta el Secretario de Seguridad Pública Estatal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, indicios de que se pueda desatar una guerra entre cárteles de la droga en Aguascalientes.

Luego de la aparición esta mañana de una persona ejecutada en San Francisco del Arenal al sur de la ciudad, misma que apareciera con una cartulina adjudicándose la misma el Cártel de Sinaloa y amenazando a gente del Cártel Jalisco Nueva Generación, el jefe policiaco expresó que se está trabajando en coordinación con el Ejército, Guardia Nacional, Ministeriales y Municipales para evitar que se vulnere al estado.

“Estamos haciendo nuestro trabajo, digo (…) no hay mayor indicio, no es la primera vez que ponen una cartulina de ese tipo, y esperamos y confiamos en que el señor fiscal aclare esta situación de este ejecutado”.

Hizo mención a que en próximos fechas reforzarán la seguridad del estado con patrullamientos más contantes a lo largo y ancho del territorio estatal.

-¿Reforzarán con más elementos?

-No pues (…), los elementos son los que tenemos y vamos a solicitar que envíen más elementos de la Guardia Nacional para tener más personal que ayude al patrullaje.