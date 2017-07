Descartan ganaderos de Ags incremento en precio de la carne

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH), José de Jesús Guzmán de Alba, descartó incrementos en el precio de la carne en la entidad; pese a la carencia de lluvias que derivó en una fuerte sequía durante el primer semestre del año.

“Seguimos en los mismos niveles que a finales de noviembre del año pasado. Los precios se mantienen estables”, expresó Guzmán de Alba, en entrevista grupal.

El titular de la UGRH enfatizó que el aumento en el precio de su producto no se traduce en un beneficio económico a los productores: “a nosotros no nos conviene que el precio se vaya muy alto. Aunque haya quien diga que como ganaderos nos beneficia, la verdad es que si está caro no se vende y se cae el consumo. Mejor tener un precio estable, pero que la gente siga consumiendo.

– ¿Han detectado especuladores en la venta?

– No, la verdad que no. La gente acude a los puestos donde habitualmente hace sus compras.

Guzmán de Alba mencionó que hubo cierta escasez de carne de res y por eso la Secretaría de Economía hizo una importación de 300 mil toneladas con el fin de regular el precio.

“Pero esta carne no entró a México y ayudó que el precio no se baje porque entonces si hubiera ingresado, entonces sí hubiéramos tenido un problema de precios”, consideró.