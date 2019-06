Descartan cuestión de género por reducción en número de alcaldesas en el estado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El descenso en el número de alcaldesas de Aguascalientes no tuvo que ver con una cuestión de género consideró la diputada local Mónica Jiménez Rodríguez.

La también presidenta de la comisión de Equidad y género en el Congreso del Estado señaló que los votantes pudieron considerar más viable la oferta del candidato en la boleta.

“Yo creo que son hechos muy circunstanciales y muy particulares en cada municipio, dependería de la oferta que hubo, la ciudadanía optó por un perfil de varón, pero no lo considero una cuestión de género sino porque consideraron mejor el proyecto, más que el género”, indicó Jiménez Rodríguez en entrevista.

– ¿Falta de capacitación de las candidatas?

– No podría afirmarlo, pero debemos de trabajarlo mucho para que no se preste a especulaciones.

Luego de haber alcanzado la cifra de tres presidentas municipales en el estado hace tres años, esa cantidad disminuirá a dos alcaldesas en las once alcaldías.

Las dos próximas alcaldesas serán Teresa Jiménez en Aguascalientes y María Cristina López González, de San José de Gracia. Ambas por la vía de la reelección.