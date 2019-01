Descartado Hoy No Circula en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Descartada la implementación del programa Hoy No Circula en Aguascalientes, pese a que en diciembre pasado se presentaron contingencias ambientales al alcanzar más de 100 puntos IMECAS, lo que representó una mala calidad del aire en el estado.

En rueda de prensa la Procuradora Estatal de Protección Ambiental (PROESPA) Ofelia Castillo, puntualizó que aunque aún no se amerita un programa de tal magnitud en el estado, es importante concientizar sobre la responsabilidad de los propietarios de autos por verificar.

Inclusive, en estos momentos existen 283 mil vehículos rezagados de verificación, donde de un padrón de 470 mil unidades obligadas en 2017 solo cumplieron 187 mil.

-¿Si se ha analizado el programa Hoy No Circula como una propuesta en Aguascalientes?

-No, a la fecha no se ha analizado por esa razón que te comento; la orografía de Aguascalientes facilita la dispersión rápida de los contaminantes, en el caso del Valle de México la misma orografía hace que se detenga ese contaminante y los aires no permiten el movimiento.

Sin embargo, Aguascalientes no está exento de problemas de contaminación por el número de unidades que hay circulando, por lo que más vale prevenir, recordando cómo en el año 2017 se tuvo un día del año con 140 puntos IMECA rebasado ampliamente la norma.

Por último anunció descuentos del 60% en enero, 50% en febrero y 40% en marzo en multas por no verificar, la funcionaria estatal llamó a la conciencia ciudadana para cumplir con la ley y tener una mejor calidad del aire.