Descartado aumento en tarifas de urbanos por no mejorar el servicio

Redacción

Aguascalientes, Ags.-No se contempla ningún aumento a las tarifas del transporte público urbano por el momento, tras vencer los tres meses de plazo que se les dio para mejorar el servicio.

El Coordinador de Movilidad (CMOV) Gustavo Gutiérrez de la Torre, puntualizó que no están satisfechos como autoridad estatal con los niveles de cumplimiento a que se comprometieron los ahora permisionarios.

El funcionario dejó en claro que las tarifas se quedan como están hasta ahora, y hasta que haya un nuevo proceso de revisión, mismo que no tiene un tiempo marcado para que se realice.

“No estamos conformes con los resultados, sobre todo en algunas rutas que han caído bastante en la regularidad del servicio, necesitamos volver a remontar esa regularidad del servicio para ponernos a hablar de la tarifas”.

Insistió en las reglas que puso el gobernador Martin Orozco Sandoval de que hasta que no mejoren el servicio se les otorgaría un aumento, por lo que se mantendrán firmes en ese sentido.

Por último, subrayó que a diario se está monitoreando la prestación del servicio, donde aún hay deficiencias por corregir, siendo en ese sentido que se intensificarán los operativos de la Dirección del Transporte para meterlos en cintura en caso necesario.