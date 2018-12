Descarta PRI confirmar que municipios ganará en elecciones locales de 2019

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De cara a las elecciones del siguiente año, cuando se renovarán las once alcaldías de Aguascalientes, el secretario general del comité nacional PRI, Arturo Zamora Jiménez, estableció que no habrá imposiciones ni recomendados para la definición de las candidaturas a presidencias municipales.

“Vamos a acudir a cuadros ganadores. Como partido lo tenemos muy claro en el contexto nacional y en las cinco elecciones donde estaremos compitiendo con quien tenga de ganar elecciones”, declaró en visita por Aguascalientes.

No obstante, el número dos del PRI nacional descartó precisar cuántas alcaldías locales pudiera ganar el partido que actualmente sólo gobierna en San Francisco de los Romo, perteneciente a la zona urbana de Aguascalientes.

“Cuando fui alcalde de Zapopan (2003-2006) un día dije que terminaba un puente en tres meses y al final me tardé tres meses y dos días. Me equivoqué, entonces cuando ahora me preguntan vamos a recuperar el mayor numero de espacios que estemos en condiciones de ganar”, aclaró.

En el contexto nacional, Arturo Zamora se lanzó en contra de los recortes anunciados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en temas como vivienda, campo y pueblos mágicos. Además de criticar la propuesta de crear una guardia nacional en el país.

“Todo esto nos parece una concentración absoluta del poder, descalificando a organismos de la sociedad civil como el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación”, apuntó.

– ¿El PRI no tuvo responsabilidad en el gobierno pasado?

– La gente buscó un cambio de régimen y nosotros respetamos la voluntad popular. Nuestra obligación ahora es denunciar públicamente todos los yerros del gobierno en turno que están causando daño.