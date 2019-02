Descarta Jiménez riesgos para el PAN por jaloneos políticos en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras emitir un nuevo llamado a la unidad al interior del PAN, la alcaldesa de Aguascalientes Teresa Jiménez Esquivel descartó riesgos para el blanquiazul en las elecciones de este año.

“Tenemos que trabajar todos en unidad. Es como yo lo he pedido y es como he trabajado”, expuso en entrevista la presidenta municipal.

Jiménez Esquivel, que puede aspirar a un segundo período en el cargo, ha sido criticada por figuras de su propio partido como el gobernador Martín Orozco. Sin embargo, la edil viene rechazando enfrentamientos públicos

– ¿No hay riesgo para el PAN con estos jaloneos?

– No hay ningún riesgo. Vamos bien y todo va a salir bien.

La alcaldesa también descartó confirmar si se registrará para la contienda interna de su partido y en qué fecha lo haría.

“Ya les estaremos llamando, de acuerdo a la convocatoria y ustedes serán los primeros en ser invitados”, indicó.

– ¿Pero lista para presentar ese registro?

– Yo los estaré invitado, estaremos en estos días tomando todas las decisiones del partido y en esta semana ya lo estaremos anunciando.

Aunado a la posible precandidatura de Teresa Jiménez en el PAN, también se mencionan nombres de otros aspirantes como Julio César Medina y José Ángel González. El método de selección del candidato o candidata será por medio de una elección interna.

Las votaciones por las alcaldías locales se celebrarán el próximo 2 de junio.