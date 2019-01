Descarta Gallegos volver a contender por San Pancho

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Margarita Gallegos Soto descartó que tenga intención de contender por la alcaldía de San Francisco de los Romo, para las votaciones de este año.

“Yo no estaría bien de la cabeza si dejo este encargo en el Congreso para volver a contender”, declaró en entrevista.

En torno al municipio conurbados, que es el único gobernado en Aguascalientes por el PRI, la legisladora expresó que la situación no será fácil para ningún partido en las once alcaldías.

“Yo espero que la ciudadanía nos ratifique, pues no se ha hecho un mal trabajo en San Francisco. También depende del candidato o candidata”.

Sobre una posible reelección de la actual alcaldesa Irais Martínez, comentó “ella está en su legítimo derecho. Hasta ahora hay diferentes voces que han levantado la mano”.

Gallegos Soto fue presidenta municipal de San Francisco de los Romo hace un lustro y actualmente es legisladora por esa demarcación.