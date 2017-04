Desbordada la delincuencia ante la pasividad de Gob-Ags y MuniAgs: LO

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares alertó que los niveles de delincuencia y el robo a casa habitación se vienen incrementando de manera notoria en la capital del estado, sin que exista una estrategia de respuesta por parte de las autoridades estatales y municipales.

“Se ha desbordado el tema de la inseguridad y no vemos una replica. Ni de parte de Gobierno del Estado, ni de la Presidencia Municipal en donde haya una atención real a la ciudadanía”, afirmó en entrevista.

Landín Olivares recordó el caso de vecinos del fraccionamiento Jardines, quienes a inicio de mes se manifestaron a través de su asociación de colonos, debido a la inseguridad que viven en esas calles.

“Yo vivo ahí y lo conozco de primera mano como vecina. Pero el tema no es exclusivo de Jardines, pues no hay una zona en nuestra ciudad donde no se haya desbordado la delincuencia”, aseveró.

– ¿Cuánto tiempo tendría la autoridad para resolverlo?

– Pues tenían tres meses y ya llevan cuatro en el gobierno.

La legisladora por el doceavo distrito del Congreso, que representa al oriente de esta ciudad, ejemplificó que también la delincuencia se mantiene sin control en colonias de esta zona.

“En el oriente, donde se encuentra mi distrito, es cosa de todos los días. Estamos viendo que persiste el robo a casa habitación de parte de grupos delincuenciales y también nos preocupa el consumo de sustancias ilegales en menores”, finalizó.