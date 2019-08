Desapareció 20% de productores lecheros en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Una parte de los productores de leche en Aguascalientes se han visto obligados a vender a muy bajo costo el lácteo que producen, provocándoles pérdidas en lugar de ganancias y por lo tanto, cambiar a fuente de ingresos.

Lo anterior lo señaló Jaime González, Presidente de los Productores de Leche en Aguascalientes, donde dijo que no todos los pequeños y medianos productores de leche en la entidad reciben un pago justo por su trabajo al no estar integrados a grandes empresas que lo hagan.

“Muchos productores pequeños al no estar integrados a empresas grandes de compra, desgraciadamente venden su producto a un muy bajo precio y son los que más perjudicados están (sic) sabemos de antemano que con ese precio pierden dinero”.

Debido a eso, cerca del 20% de los pequeños productores de Aguascalientes han abandonado esta fuente de ingresos en los últimos cinco años, lo que representa aproximadamente a 200 establos.

Para resolver tal crisis económica en este sector, González informó que se han tenido acercamientos con distintas dependencias para abrir más centros de acopio de leche para LICONSA y así, que se tenga una mayor capacidad de compra del lácteo.

Por último, la Confederación Nacional de Ganaderos (CNG) anunció el Congreso Nacional Lechero que se llevará a cabo el 29 de agosto en las instalaciones de la Unión Regional Ganadera de Jalisco, en Guadalajara. El evento está enfocado a los pequeños y medianos productores y se tratarán temas e información actual de tecnología y producción de leche a nivel internacional y nacional.