Desaparecieron 23 mdp en el INAGUA en la gestión de CLT

Redacción

Aguascalientes, Ags.- 23 millones de pesos están desaparecidos que se presume fueron ejercidos en la pasada administración estatal que encabezó, Guillermo Saúl Rivera en la gestión del priista, Carlos Lozano de la Torre en el Instituto del Agua, (Inagua) además de que también se generó un adeudo de 16 millones de pesos generado por multas a la misma institución.

Lo anterior lo dio a conocer, el actual titular de la citada dependencia, Manuel Ortiz Pérez.

En entrevista con Radio Bi, el funcionario estatal sostuvo “entonces estos 23 millones que se cambian a Villas pues diríamos, bueno se ejecutó la obra, pues no, no se ejecutó la obra, esos 23 millones hasta ahorita son obras no ejecutadas, desaparecidas…”

Ortiz Pérez explicó que las multas generadas en contra del instituto a su cargo se tratan de infracciones hacia la planta tratadora de aguas de la ciudad por no cumplir con la calidad en la obra.

“Tenias un recurso para la Planta de la Ciudad y ese recurso en reunión lo acordaron el Inagua y CONAGUA a administración pasada de todo ese recurso hacia la Planta de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, justificando que había atraso en la Planta de la Ciudad, entonces como hay atraso en la planta de la ciudad, lo tomas de aquí para acá, pero no lo puedes hacer”, explicó.

Por último deploró que una obra como esta debió haberse terminado en 2016, empero esta es una de las inconsistencias dejadas por la pasada administración en las que ahora se distrae el Instituto, por lo que a su vez precisó que no es que no se quiera terminar las obras sino que ha destinado demasiado tiempo en intentar resarcir las anomalías que les heredaron.

+En imagen de archivo, Guillermo Saúl Rivera