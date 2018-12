Desaparecer los cárteles es como desaparecer la Coca Cola: González Mota

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- José Manuel González Mota, líder de la bancada de Morena en el Congreso de Aguascalientes, descartó que se rompa con la independencia de las entidades debido a la presencia de los superdelegados que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido rechazado por gobiernos como el de Michoacán.

“Hay una Constitución propia de los estados y una Constitución federal. Yo no se porqué ven a los delegados como vicegobernadores, no lo son. Es únicamente la forma de operar del gobierno federal en cada estado. Va a ser igual”, garantizó.

El legislador de Morena abundó que lo mismo ocurrirá con la entrada en vigor de la Guardia Nacional, reiterando que no le quitará la soberanía a los estados como se viene especulando.

¿Qué opina que el gobernador Martín Orozco dice que hay riesgo que les resten facultes constitucionales?

De ninguna manera, el gobernador lo tiene por mandato constitucional y bien claro en la ley. Aguascalientes es un estado libre y soberano, no tienen porqué tener temor. El Presidente ha dicho que trabajadores con los gobernadores y no nos enfrentaremos.

¿No hay rompimiento del federalismo?

Por supuesto que no. Malo que dijeran hoy te vamos a quitar las participaciones, tendrán su propio presupuesto como lo marca la ley.

¿Quieren vender el temor de que se va a desestabilizar?

Todo lo contrario, es una política social como lo hizo Andrés Manuel en Ciudad de México y le dio resultados. Cuando fue jefe de gobierno (2000 a 2006), hubo mejoras para la capital del país y ahora es una ciudad más segura, más tranquilo.

– ¿Pero ahora hay cárteles?

– Esos no pueden desaparecer. Desaparecer los cárteles es como decir que desaparezca la Coca Cola, están en todos lados y no sabemos ni quiénes son. Pero ahora con la Guardia Nacional es para acercar la policía federal a todas las entidades.