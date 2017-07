Derechos Humanos no tiene que limitar el trabajo de los policías: Jiménez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene que limitar el trabajo de la policía, estableció la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez Esquivel, quien de paso descartó cualquier cambio en los altos mandos de la dirección de Seguridad Pública que encabeza Héctor Benítez López.

“No los tiene que limitar. La policía tiene que seguir trabajando, yo les he pedido a todos los destacamentos, los he estado visitando y he estado con ellos y saben que cuentan con su alcaldesa y la principal tarea que tenemos es de la seguridad de todo Aguascalientes. No nada más de unos cuantos”, afirmó en entrevista grupal.

– ¿El capitán Benítez sigue firme en la corporación?

– El está trabajando por Aguascalientes.

Ante el comienzo de investigaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas en torno a supuestos abusos de la policía de Aguascalientes, la presidenta municipal hizo énfasis en que no se ha lesionado a ninguna persona que fuera detenida.

“Nosotros hemos detenido a muchas personas en estos días y llegaron sin ningún rasguño a donde tenían que ser juzgados. Tenemos muchos ejemplos. La policía está actuando como lo estamos pidiendo, conforme a la ley”, apuntó Jiménez Esquivel.

– ¿No hay temor de que haya llegado gente de la ONU a investigar?

– Ninguno

– ¿Van a salir bien librados los policías municipales?

– Claro, están actuando conforme a la ley.

La primera edil mencionó que se ha respaldado a los elementos policíacos, mediante un reciente aumento salarial del ocho por ciento, además de que ha sostenido reuniones periódicas con los agentes.

“Les hemos dicho que cualquier policía que no trabaje adecuadamente, conforme al protocolo y los reglamentos, será sacado de la corporación. Ya vienen los próximos policías, nuevas generaciones”, adicionó.

La semana anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos había denunciado que al menos seis hombres fueron sido golpeados, supuestamente en los separos policíacos del edificio C4, y luego abandonados en zonas fuera de la ciudad. Lo cual derivó en una investigación por parte de la ONU.