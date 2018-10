Denunciaremos anomalías de CLT, LARF y las de este gobierno: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El gobernador del estado, el panista, Marín Orozco Sandoval advirtió que así sea en el último año de su administración y de encontrase con más irregularidades de otros sexenio, e incluso del suyo, no dudará en denunciarlas.

En entrevista colectiva, retomó el caso de la detención de Raúl Cuadra García, ex Secretario de Finanzas durante la administración de Luis Armando Reynoso Femat, mencionó que se trata de un asunto que inició la pasadas administración y que hasta ahora se pudo avanzar en el siguiente proceso que ya está directamente relacionado con el Poder Judicial.

Dijo que hasta ahora no le ha llamado el ex gobernador Reynoso Femat, ni tendría por qué hacerlo en torno a este asunto, reiterando que se está aplicando solo la ley.

-¿Le ha llamado algún ex funcionario, así como para decirle que no le haga nada, o no me vaya a meter al bote o que le pidan al gobernador que les ayude?

-No, a mí nadie me ha pedido nada, y este caso es de otras administraciones donde lo tare el Poder Judicial.

Por último resaltó que en lo que compete a su administración se tienen 6 denuncias formales ante la fiscalía donde están señaladas irregularidades en el Instituto de Educación, en el Instituto del Agua y en el Servicio Nacional del Empleo, donde los tiempos de investigación y su paso al poder judicial están en manos de la fiscalía, mostrándose respetuoso de su autonomía.