Denuncian presuntos malos manejos en la dirigencia de MORENA en Ags

A la Opinión Pública

Aguascalientes, Ags.- Militantes y simpatizantes del partido MORENA inconformes con los malos manejos que tiene la actual presidencia del partido en Aguascalientes, queremos informar que tenemos conocimiento del despilfarro y la corrupción que comente Aldo Ruiz quien dice no recibir ningún sueldo por su cargo de presidente cosa que no es verdad pues recibe un sueldo mensual que no aparece en nominas si no que se hace por debajo del agua.

Sabemos que Aldo Ruiz deposita a distintas cuentas bancarias de los empleados de su confianza, uno de ellos Carlos López ex reportero del periódico la Jornada Ags. y jefe de prensa de MORENA Ags y justificando gastos con facturas falsas.

Prueba de esto es que tan solo en el mes de marzo, abril, mayo y lo que va de junio Aldo Ruiz hizo retiros de la cuenta de MORENA justificados con aparentes facturas por salarios fantasmas, compras de mobiliario inexistente, rentas de espacios publicitarios, rentas de salones, capacitadores, etc.

Posterior a esto Aldo Ruiz agredió con amenazas, malos tratos y despido injustificado a dos personas encargadas de contabilidad y finanzas del partido y otra de intendencia quienes tienen interpuestas las quejas y demandas ante las autoridades correspondientes.

Por último sabemos que Aldo Ruiz además de ser un mentiroso al negar que recibe un sueldo así como hacer uso indebido del dinero del partido es agresivo porque tiene antecedentes por agresión y abandono de menores y actualmente hay denuncias y órdenes de protección en su contra ante la fiscalía por agresiones a las mujeres.

Pedimos a nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, por ética moral y bien del partido que se tomen cartas en el asunto y se realice una investigación a fondo con la intención de deslindar responsabilidades y se hagan las sanciones correspondientes, pues una persona corrupta y agresiva no puede representar los ideales y estatutos de nuestro partido.

Atentamente

Militantes de MORENA de Aguascalientes.