Denuncian presuntas anomalías en el CERESO de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diversas anomalías se registran en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad en perjuicio de los internos, según denuncia dada a conocer por Jessica Chena Mejía, quien tuvo un familiar recluido.

Invitada a la conferencia de prensa semanal del partido Movimiento Ciudadano, Chena Mejía enfatizó que en el penal masculino de esta capital se padecen hechos como falta de higiene, abusos, desatención psicológica y hasta la obligación de que los reos compren su propio uniforme.

“Son algunas de las anomalías que se viven al interior y que afectan a los familiares, pues en general hablamos de personas de bajos recursos quienes tienen que costear muchos gastos”, abundó.

Jessica Chena aceptó que el Cereso de Aguascalientes no está catalogado entre los más deficientes a nivel nacional, “pero estos datos no se reflejan en la realidad, pues hay una gran cantidad de internos que son maltratados y lo digo con conocimiento de causa. Tuve un hermano que estuvo en el penal y no es algo que me hayan contado, pues lo vi estas situaciones”.

Al respecto, indicó que ha pedido el apoyo de instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero cuestionó que no hay paso libre para los visitadores y cuando estos acuden, “hay policías escuchando lo que declaran los recursos”.

– ¿No temes que tu denuncia se pierda al presentarla a través de un partido?

– Muchas veces lo denuncié, lo solicité con derechos humanos y desafortunadamente cuando van ellos limpian la casa antes que entren. Yo agradezco la apertura, no me interesa que sea un partido político, sino que la gente sepa.

La denunciante no descartó acudir a instancias nacionales a fin de que se atienda su queja contra el Cereso.

Según datos oficiales, el penal de Aguascalientes ubicado al oriente de esta ciudad cuenta con 843 internos.