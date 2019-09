Denuncian por violación a Antonio Brown

Redacción

El receptor de los New England Patriots Antonio Brown fue acusado de violación por una mujer que supuestamente había sido su entrenadora, de acuerdo a una demanda federal presentada por el Distrito del Sur de Florida, publicada por el The New York Times.

La demandante ide nombre Britney Taylor es una gimnasta a quien conoció cuando los dos asistían a Central Michigan y tiempo después la contrató como entrenadora. Señaló que los supuestos ataques se dieron en dos ocasiones durante el 2017 y otro más en mayo del 2018.

Taylor denunció que los primeros ataques empezaron cuando en el 2017, el jugador de los Patriots trató de besarla a la fuerza una vez, después en otra situación él se estaba masturbando y eyaculó sobre ella. Ya en el 2018, Antonio Brown la habría arrojado boca abajo a una cama para violarla.

La mujer aseguró que en caso de que se abra una investigación, colaborará con la NFL para intercambiar información.