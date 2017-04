Denuncian la mala atención del IMSS hacia los enfermos renales

Andrés Rojo

Aguascalientes.- Llevan 3 semanas negando hemodiálisis en clínicas del IMSS, o en los mejores casos les dan diálisis peritoneales, así lo comentó Luis Jiménez, presidente de la Fundación de Apoyo Renal.

“Les están negando la atención médica a los pacientes por más de 10 días sin hemodiálisis porque los quieren obligar y los quieren forzar para pasarlos a diálisis peritoneal, sabiendo que el paciente ya no es apto para un peritoneo y lo quieren mandar totalmente a la muerte, quitándole el catéter de las hemodiálisis y a veces por negligencia les están negando hasta las diálisis hasta por 10 días”.

En algunos casos los pacientes han sido amenzados con que les quitaran su seguro social si no se atiendes como se los esta pidiendo el médico.

“Bajo amenazas dicen que si no se atienden que les van a quitar el seguro y dicen que el seguro ya no tiene dinero ni tiene lugar para tanta hemodiálisis, entonces aparte no puede ser posible que te humillen, que te griten, que te insulten, que te amenacen y que no te atiendan”.

Por estas situaciones el presidente de la asociación espera que las autoridades resuelvan este problema lo antes posible y que la Comisión de Salud de Congreso ayuden a que las instituciones públicas den un mejor servicio y atención a los enfermos renales.