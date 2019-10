Denuncian fallas en luminarias de prolongación Zaragoza, en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Una ciudadana hizo llegar a la Redacción de El Clarinete una denuncia en donde indica la falla de las luminarias ubicadas entre la Avenida Siglo XXI y la Prolongación Zaragoza.

Con esto, se hace un llamado a las instancias de Servicios Públicos correspondientes.

La denuncia señala:

“Buenas tardes!! Espero que por esté medio me puedan hacer caso las Autoridades. Mi denuncia es que gritan a los 4 vientos que se gastó una millonada en nuevas lámparas LED. Y por lo visto han sido una verdadera porquería pues dónde empieza Ave. Siglo XXI sobre Ave. Constitución hasta llegar a Prolongación Zaragoza están muchas lámparas fundidas y el paso a desnivel está muy oscuro exactamente donde ha habido muchos accidentes y hasta muertos pero Gobierno no hace caso y Municipio también entonces con quien acudimos!! Ojalá y por su medio hagan caso bastante dinero se llevan como para no arreglar. Muchas gracias de antemano por sus atenciones”.