Denuncian corrupción dentro del Futbol Mexicano

Redacción

Ciudad de México.-El futbol mexicano nuevamente se ha visto señalado, ahora por actos de corrupción donde se revela toda una mafia existente para que se pueda debutar en primera división a cambio de dinero

La idea de que solo con buena técnica y aptitudes físicas puedes llegar a jugar en Primera División se vino abajo después de que José Alberto Quiñónez revelara la corrupción que vivió para tratar de convertirse en futbolista profesional.

El Teco, quien ahora es luchador de artes marciales mixtas, aseguró a ESPN que antes de ser parte de la UFC probó suerte con la UAG, pero su única opción para debutar era pagando por su lugar, sin importar sus cualidades; por eso, mejor se hizo a un lado.

“La mafia del futbol, la verdad es que vi que no se llega con talento a la primera división, sino con dinero y con tracas y la verdad dije ‘Esto no es pa’ mí’, y aparte no tenía dinero. Entonces lo que hice fue dedicarme a chambear, la verdad es que no sabía que iba a llegar a esto cuando empecé a entrenar, nomás me gustaba el deporte y siempre me ha gustado el deporte y lo he hecho por eso, por hacer un ejercicio”. – José Alberto Quiñónez

Ahora, Quiñónez se rifa en las artes marciales mixtas, que le ha dado de conocer ciudades por el mundo y este fin de semana le tocará pelear en la Arena ciudad de México como parte de la función de la UFC.

Con información de Juan Futbol