Denuncian a taxista de Aguascalientes por gandalla y patán

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente misiva:

No sé a dónde acudir y quisiera reportar a un taxista con número económico 3994.

El sábado por la noche mi novia y yo solicitamos su servicio para realizar dos “carreras” partiendo de la calle nieto, cabe mencionar que no es la primera vez que realizábamos un servicio similar, ya han sido varias veces y el precio por muy elevado nos sale en $75°°.

El taxista tuvo que hacer unas cuantas paradas (sin exagerar) porque mi novia se sentía mal, pero eran paradas de a lo mucho 1-2 minutos y yo pensaba, “no hay problema, que el taxímetro siga en curso” ya que si lo había encendido, y ya al concluir la primer carrera me espero y fui a llevar a mi novia a la puerta de su casa, no pasaron más de 5 minutos en eso, ya para finalizar y ya, una vez en el trayecto de la última “carrera” venía diciendo cosas de mujeres que veía caminar por las baquetas, (“que que buenota, se la han de co…r y sabe que tanto) Bueno, terminamos llegamos a mi casa y yo ya había preparado el billete de $100 dije, me va dar cambio pero al percatarme ya no tenía el taxímetro funcionando (cosa que no me di cuenta) y me dice son $150 y toooodavía yo de torpe le digo está bien, tenga pues, sólo que ahora le di un billete de $200, y me dice ahora “híjole sólo que no tengo de $50 nada más tengo uno de $20 y ya le dije no pero como me vas a regresar nada más $20 y me responde no pasa nada, que al cabo ya luego te los cobras con la chava que traías…

Me enojé y me bajé. Impotencia y frustración, por eso me queda más claro que servicios como Uber sobre salen ante estos malos servicios de taxistas.

Atentamente RCS