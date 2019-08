Denuncian a clínica del IMSS por negar atención en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- Una mujer derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes denunció ante El Clarinete la atención omisa que recibió por parte de los médicos y enfermeras de dichos hospitales, al negarle la atención que su hijo necesitaba urgentemente en dos de las clínicas.

La denunciante, quien se identifica como Gloria Vázquez, señaló que el pasado sábado alrededor de las 11:00 a.m. acudió a la clínica No. 2 del IMSS para que su bebé de 6 meses recibiera atención médica, ya que presentaba síntomas relacionados a la calentura, sin embargo, le negaron la atención porque no había un pediatra que atendiera al menor.