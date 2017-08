Denuncian a banda de estafadores que operan en el C.C. Agropecuario

Noticiero El Circo

Aguascalientes, Ags.- A través de una carta hecha llegar a la Redacción de NOTICIERO EL CIRCO, ciudadanos alertaron sobre una banda de estafadores que opera en el Centro Comercial Agropecuario.

El escrito dice lo siguiente:

“El Noticiero El Circo es algo de mayor información y espero contar con su ayuda. El 16 de este mes agosto en el Agropecuario de Aguascalientes unos fulanos me vendieron unas llantas x nuevas y al tratar d ponérselas a mi troca no me sirvieron para nada, me estafaron con la cantidad d 5 mil pesos, paisanos no quiero que les pase lo que me pasó, aparte, es un peligro muy grave, los fulanos son 2 entre 24 y 26 años, andan en una troca Ford gris, uno con barba de candado y uno de ellos trae un tatuaje de un apache en el brazo izquierdo.

Nada más las quise instalar (las llantas) y se rompieron, son llantas nuevas que se deshacen fácilmente, son piratas”.

Los que enviaron la misiva no quieren que otras personas caigan en la trampa y que las autoridades tomen cartas en el asunto para que los estafadores no sigan haciendo de las suyas.