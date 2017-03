Denuncia regidor del @PRIAguas acciones de intimidación en su contra

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El regidor priista Netzahualcóyotl Ventura Anaya denunció actos de intimidación en su contra, achacándolo a las quejas en torno a la existencia de funcionarios del Municipio de Aguascalientes quienes se han ostentado como profesionistas, sin tener la cédula correspondiente.

Ventura Anaya especificó que el domingo último fue objeto de un asalto en su domicilio, en donde le fue sustraída una caja fuerte; además de una serie de documentos.

“Se han suscitado una serie de acciones en contra de mi persona, desde páginas falsas, tergiversación de información y ahora un robo ayer en mi domicilio oficial donde recibo notificaciones fue sujeto de un robo, incluyendo mi documentación. Pero bajo esa tesitura les digo que no me voy a doblar y tampoco me van a amedrentar”, enfatizó el priista.

– ¿Sospechas de alguien?

– No sospecho de alguien, pero ya se interpuso la denuncia contra quién resulte responsable para que la Fiscalía inicie con las indagaciones.

El regidor de la comisión de Cultura del Cabildo reiteró la existencia de al menos 65 funcionarios con niveles de mando en el Ayuntamiento capital, quienes no cuentan con cédula profesional.

“Un ejemplo es la jefa de departamento de trabajo social del DIF Municipal que no cuenta con cédula de trabajadora social, cuando sus subordinadas sí tienen título. También está la jefa de departamento de atención médica que no tiene papeles, mientras sus subordinados son doctores y ella como titular no tiene la cédula. No son cuestiones personales, pero sí es en detrimento de los servicios y una burla a la ciudadanía”, arremetió.

Netzahualcóyotl Ventura estableció que el artículo 118 del Código Municipal habla de acreditas los estudios de formación en funcionarios, además del reglamento interno del Municipio.

“En una forma irónica podemos decir que si no les gusta, que la cambien. Pero ahora están fuera de la ley”, adicionó.