Denuncia Morena desvíos de recursos del IMAC hacia el PRD

Gilberto Valadez

Se desvían recursos públicos del Instituto Municipal Aguascalientense para la Cultura (IMAC) hacia el PRD local, denunció el diputado Heder Guzmán Espejel.

El legislador por Morena aseveró que esta situación viene de tiempo atrás, ubicando como posibles beneficiados a Iván Sánchez Nájera, candidato del PRD a la alcaldía de Aguascalientes, así como Alejandro Vázquez Zúñiga, titular de la dependencia.

“Más que criticar lo que hacen en otros partidos, ellos deberían de preocuparse por limpiar el cochinero que tienen en el IMAC, porque ellos triangulan el dinero y tenemos pruebas”, manifestó.

Guzmán Espejel dijo que esta situación viene desde el año 2013, cuando el PRD forjó una alianza con el PAN por la alcaldía de la capital que finalmente ganaron.

“Les pongo un ejemplo: una silla la compran en 50 pesos y la facturan en 500. Los escenarios para actos culturales de 200 mil pesos los facturan en 500 mil”, recalcó.

– ¿Para cuándo presentarán esta denuncia?

– Estamos en ello, porque es necesario que la ciudadanía conozca las irregularidades. Posiblemente lo hagamos después de las votaciones, para que no digan que lo hacemos con fines electorales.

El morenista abundó que también se habrían beneficiado Emmanuel Sánchez, ex líder local del PRD, y Óscar Estrada, regidor en el municipio capital.

“Son unos puercazos”, finalizó aunque no presentó pruebas de sus dichos.