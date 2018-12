Denuncia CNC desinterés en el campo. “Se vive un desgobierno”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que rectificar en sus recortes al sector agrícola, pues de otra manera puede generar aumentos en productos básicos como maíz o frijol, advirtió David Nájera Moreno, dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC)

“Es verdaderamente lamentable pues ni siquiera en la propuesta del presupuesto aparece la oferta de precios de garantía a los productores”, aseveró el líder campesino, durante una protesta afuera de las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)

Nájera Moreno indicó que se analice bien los ajustes en torno al sector campesino, añadiendo “que reflexione para que nos dejen el presupuesto como estaba, sino incluso que se incremente”.

– ¿De cuánto sería?

– Nosotros hablamos de cuando menos otros 20 mil millones de pesos.

El dirigente de la CNC de Aguascalientes criticó la falta de definición en torno al nombramiento de un funcionario directo para la delegación de la Sader, ocasionando que los productores locales no tienen con quien reunirse tras las heladas en el campo, mientras que el superdelegado Aldo Ruiz no se ha entrevistado con ellos y no tiene claro sus facultades en el área.

– ¿Qué ha pasado en estas primeras tres semanas con el campo?

– Las primeras tres semanas ha sido un desgobierno total.

Cabe mencionar que durante la protesta ante la delegación local, se congregaron poco más de una decena de personas.