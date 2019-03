Denuncia Casa Migrante “engaño” de MuniAgs

Gilberto Valadez

No hubo voluntad de parte del municipio panista de Aguascalientes para reubicar a la Casa Migrante, denunció el director de esta institución Xicotencatl Cardona Campos.

“Fue un engaño de la administración donde nos prometieron un terreno, incluso nos mostraron un mapa. Nos pidieron firmas para un contrato de comodato con la fundación que iba a construir, pero no fue posible conseguir las firmas de los vecinos”, manifestó el titular del área que brinda apoyo principalmente a centroamericanos que están de tránsito por la ciudad.

Cardona Campos explicó que el proyecto de nuevas instalaciones de la Casa Migrante iba a ser en el fraccionamiento Vistas del Sol, al sur de la ciudad, pero en un sitio poco adecuado.

“Es un área de uso común para un parque y los residentes se opusieron y no los culpo, pues no es correcto que personas mayores estén cerca de un lugar para niños”, apuntó.

El titular de la Casa Migrante estableció que de momento será difícil retomar el proyecto en la actual administración capitalina.

“Ya no hemos tenido contacto con la alcaldesa Teresa Jiménez”, resaltó Cardona.

– ¿Y si ella se reelige?

– Sí se reelige va a ser la misma cosa.