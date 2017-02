“Demasiados extranjeros limitan el crecimiento de futbolistas mexicanos”: A. Aguinaga

Publimetro

Ciudad de México.- El ídolo que marcó la historia del Necaxa está de regreso a México. Esta vez no será el líder de algún equipo dentro de la cancha, ni estará desde el banquillo al frente de otro, tampoco lo hará como directivo, ahora decidió dedicarse a la pelota desde otro ángulo: Alex Aguinaga tomará un respiro de su carrera, al elegir ‘fichar’ con Fox Sports, en su nueva faceta como comentarista deportivo.

El ex futbolista ecuatoriano, y quien conquistó tres campeonatos de Liga con los Rayos, platicó en exclusiva con Publisport acerca del nivel actual del futbol mexicano y la Selección nacional, con la autoridad que le otorgan los 13 años de su carrera como jugador en el país, además del tiempo en que se desempeñó como estratega y directivo, mientras que con la voz de una leyenda rojiblanca nos compartió su opinión respecto a la actualidad del cuadro de Aguascalientes, el cual no se atrevió a comparar con el de la gloriosa época de la que el fue pieza clave.

¿Cómo se siente en su regreso a México y en su nueva faceta como comentarista de Fox Sports?

Muy contento de estar acá en México nuevamente con mis hijos, con mi familia, feliz de estar en Fox Sports, trabajar en lo que me gusta, de estar cerca de los medios, de la gente, aprovechar los conocimientos que he aprendido durante mi etapa de futbolista, de directivo, de director técnico y seguir aprendiendo porque este medio no es para nada fácil, haremos lo que nosotros sabemos, analizar desde el punto de vista de una persona que estuvo siempre ligada al futbol.

Antes de tomar la decisión de ser comentarista, ¿tuvo ofertas para dirigir?

Sí, yo salí de Liga en diciembre y tuve dos oportunidades de equipos grandes de Sudamérica pero yo quería dar una pausa en mi carrera, no se puede saber si es un punto final porque nunca hay que adelantarse a los hechos, pero es una pausa importante y qué mejor que hacerlo en México, donde es mi casa y me siento agosto. ¿Sabes por qué no te lo digo (nombre de los equipos que lo buscaron)? Porque ahora tienen entrenadores y podrían decir “me escogiste como segunda o tercera carta” y no se siente uno muy cómodo, sabemos que es así, pero no es cómodo que te enteres.

¿Cuál es tu opinión del nivel del futbol mexicano actualmente?

Siempre el nivel del futbol mexicano ha sido bueno, yo pienso que el tema de que hay tanto extranjero dentro de la cancha va a limitar mucho el crecimiento del futbolista mexicano, no del futbol mexicano, van a venir extranjeros y de muy buena calidad, pero no todos son de esa calidad que uno espera, hay jugadores que quizá tienen buena manera de jugar y no tienen la oportunidad o el espacio. Sí, el futbolista mexicano va a tener problema para salir a jugar, pero esperemos que puedan superar esos puntos, la parte económica es fundamental del porqué no hay tanto futbolista mexicano ahora o que puedan ser contratados y que busquen espacios en otras ligas inclusive algunos que están en Centroamérica buscando equipos de Costa Rica, de Honduras, de Panamá, y es así muchas veces porque los espacios no los encuentras en tu propio país; ojalá que se pueda llegar a un punto en que el jugador mexicano ya no sea tan sobrevalorado en cuanto a la capacidad económica, y no es porque no lo valga, sino porque el mercado sudamericano es mucho más económico, entonces poder competir de una manera más saludable.

¿La nueva regla 10/8 en el futbol mexicano promueve que lleguen más extranjeros de baja calidad?

Lastimosamente sí porque no te limitan a que haya sólo 10 extranjeros en tu equipo, hay equipos que tienen 20, sino 10 en la convocatoria, y eso le va a limitar muchísimo al jugador mexicano, no es una regla que le pueda ayudar al desarrollo del futbolista mexicano, sin embargo es un parteaguas en llegar quizás a un punto medio.

¿En qué puede afectar esto a nivel de Selección Nacional?

Imagínate, van a tener que jugar con nacionalizados, al final eso va a terminar siendo una selección mixta de muchos jugadores del exterior, que no estoy en desacuerdo en que los jugadores naturalizados representen a tu Selección, lo que sí estoy en desacuerdo es que no le des la promoción al futbolista mexicano.

¿Qué futuro vislumbra para Juan Carlos Osorio al frente de la Selección mexicana?

Ha tenido un buen inicio en Eliminatorias, no tuvo una buena Copa América porque fue eliminado de manera grosera, siete goles es una gran deferencia, no existe esa diferencia en el futbol actual, se combinan errores y aciertos y a veces las situaciones se presentan de esa manera, pero de ahí en más ha hecho un gran trabajo, podré estar o no de acuerdo en las rotaciones que le gustan a Juan Carlos, pero mientras den resultados quiere decir que se están haciendo bien las cosas.

¿Le alcanza al Tri para tener dos planteles distintos en Confederaciones y Copa Oro?

Qué te puedo decir, es difícil, el futbolista mexicano es bueno, tiene capacidad física impresionante, tiene una capacidad aeróbica y anaeróbica buena, pero hay que ver si el trajín del futbol lo puede soportar.

¿Cómo ve al Necaxa? ¿En qué nivel se encuentra ahora que al fin volvió a la Primera División?

Me da gusto porque pelea de igual a igual con todos los equipos, ya calificó a la Liguilla el torneo anterior, está salvándose prácticamente del descenso, de la quema y eso es importante, con ese punto Necaxa tiene para seguir creciendo y tiene que hacerlo porque sus jugadores son buenos.

Luego de quedarse en Semifinales el torneo pasado, ¿qué le falta al Necaxa para poder llegar a la Final?

Paciencia, porque hoy arrancó muy mal, pero hay que tener paciencia con el entrenador, hay que darle tiempo para que pueda levantar al equipo.

¿Qué similitudes le ve al Necaxa en el que usted jugaba con el de ahora?

Tendría que estar adentro para saber, pero nosotros éramos un equipo muy fuerte, no hay ahorita un punto de comparación porque apenas el Necaxa se está armando, nosotros éramos un equipo que se armó y se sostuvo durante una década, es un equipo que tiene seis meses en Primera División con muchos jugadores nuevos y que quieren llegar a lo que nosotros éramos, ojalá que lo puedan hacer y que nos puedan superar, pero es difícil hablar si no tienes un proceso o si los jugadores entran y salen, o si sale el técnico o viene otra directiva, hay que tratar de ser pacientes y tener orden.

¿Qué equipo cree que se perfila para descender?

Según las noticias parece que Jaguares por el tema económico, en lo deportivo es difícil, todos merecen la oportunidad de salvarse.