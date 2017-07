Demandan regidores de oposición otra comparecencia de Benítez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Regidores de oposición en el Cabildo de Aguascalientes demandaron la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del Municipio, Héctor Benítez López, a fin que presente un informe de las reacciones emprendidas por la corporación, así como presentar un plan de seguridad.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, los ediles Netzahualcóyotl Ventura Anaya, del PRI, Jennifer Kristel Parra Salas, de Morena, y Mauricio González, de extracción independiente, coincidieron en cuestionar los resultados de Benítez López al frente del área.

Ventura Anaya presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, argumentando que debe explicar “cuál es su estrategia, y las violaciones a derechos humanos que se han venido denunciado hacia estudiantes y las personas que aparecieron golpeadas la semana pasada”.

El regidor del PRI consideró que los policías aguascalentenses “no tienen las herramientas necesarias en armamento, ni las herramientas de formación para insertarnos en este nuevo proceso penal en donde requieren ciertas metodologías para las detenciones”.

A esta petición se sumó la regidora de Morena, aseverando que la comparecencia de los mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Pública ayudará a responder muchas interrogantes del Cabildo.

“No podemos dejar que nuestros policías se exhiban como una legión de justicieros que se encarga de impartir justicia con martillo en mano. Estas acciones no se toman contra jóvenes de zonas residenciales, sino que se castiga el delito y la pobreza”, expuso Parra Salas.

En tanto que el regidor independiente Mauricio González recalcó en que Benítez brinde una explicación de su plan de seguridad, no al Cabildo sino a la ciudadanía.

“Hoy en día y nadie me dejará mentir que la principal solicitud y que nos piden a gritos es la seguridad publica. Cerrarnos ante el problema, no ayuda de nada, perder la esperanza tampoco y para no perder la esperanza debemos tener un plan claro y medible”, afirmó.

A nombre de la presidencia municipal panista, el secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, ofreció darle cauce a la petición; aunque no la consideró de urgencia.