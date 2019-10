Demandan a colombiano que dice ser hijo de José José

Redacción

Ciudad de México.- José Joel, uno de los hijos del fallecido cantante José José, ha demandado a un colombiano que se hace llamar Manuel José, por presentarse como su hermanastro.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el hijo mayor de José José aseguró que el cantante colombiano utiliza el nombre del intérprete para vender entradas de conciertos, pero que las pruebas de ADN ya demostraron que no existe ningún parentesco.

“Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres”, expresó.

Incluso, José Joel mencionó una anécdota en donde supuestamente, su padre sabía que en Colombia había un joven que hacía covers de sus canciones y se presentaba como un hijo suyo.

” Le dije: hazte la prueba de ADN, que no te den gato por liebre, estás en todo tu derecho’. Ese corazonzote de mi papá, todo mundo le pasaba por encima: ‘si resulta que es tu hijo, pues es tu hijo y bienvenido a la familia como en su momento recibimos a Celine, Monique y a Sarita’, dijo.

Finalmente, el hijo mayor de “El Príncipe de la Canción” reconoció que Manuel José es un buen cantante y que no le molesta que haga presentaciones con las canciones de José José, pero le pide que deje de presentarse como uno de sus hijos.

“José José es de todos, todo mundo lo puede cantar, todo mundo lo puede emular, todo mundo lo puede imitar y todo mundo lo puede emular”, concluyó.

Con información de Milenio.