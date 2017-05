Demanda PRI a MOS que ya presente su Plan de Gobierno

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se le acaba el tiempo al mandatrio panista Martín Orozco Sandoval para la presentación de su plan de gobierno sexenal, enfatizó la diputada del PRI, Citlalli Rodríguez González.

La legisladora indicó que reglamentariamente, el Ejecutivo debería entregar su proyecto ante el Poder Legislativo, a más tardar el próximo martes del mes en curso, para su correspondiente análisis.

“Tiene que ser aprobado primero por el Congreso del Estado y la fecha límite es el día 30 y ya estamos a día 25 y no se ha sometido a votación o debate”, aseveró Rodríguez González.

– ¿Habría consecuencias legales o administrativas al gobernador?

– Tendría que haber consecuencias administrativas, pero no se hasta dónde esté la voluntad del grupo mayoritario del PAN, para revisarlo.

Citlalli Rodríguez cuestionó que los ayuntamientos de Aguascalientes hayan presentado primero su plan de gobierno, antes que lo hiciera el ejecutivo.

“Esto me parece delicado, pues guste o no los municipios están supeditados a un eje rector que es el gobierno del estado y no a la inversa. Pero en Aguascalientes vamos a la inversa: vemos que a la alcaldesa de la capital le aprobaron su proyecto, que dista mucho del plan de gobierno”, recalcó.

El gobernador Martín Orozco asumió el cargo desde el pasado 1 de diciembre.