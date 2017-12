Demanda PAN frenar abusos de asociaciones civiles con recursos públicos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Varias asociaciones civiles sólo existen para beneficiarse con recursos públicos y esto debe regularse, consideró el diputado panista Raymundo Durón Galván.

Sin mencionarlo por su nombre, el legislador ejemplificó en el caso del Partido del Trabajo (PT) que supuestamente recibió numerosos beneficios del erario, a través de la asociación Formando el Futuro desde el Presente.

“En ocasiones, muchas asociaciones civiles quieren sacar mucho provecho y no se vale. Hay infinidad de asociaciones en Aguascalientes y es mejor apoyarlas a todas con pocos recursos, que apoyar a dos o tres con más recursos”, aseveró Durón Galván.

– ¿Hay asociaciones que acaparan recursos?

– Sí

– ¿Lo ven como negocio?

– Algunas sí y no se vale porque todas las asociaciones civiles son fundamentales para el estado, pero hay que trabajar de manera equitativa.

– ¿Qué se puede hacer en ese sentido?

– Allí por ejemplo donde están repartiendo tenemos que exigirles que sea equitativo, porque tan valioso es una asociación para transplantes de riñón que las que apoyan al campo.

– ¿Un aproximado de los recursos?

– Ahora lo que se les otorga no es el suficiente. Nunca será el suficiente, porque la necesidad es enorme, pero lo poquito se puede apoyar a todas.

– ¿Que sea quienes trabajen a favor de la ciudadanía?

– Sí, y no asociaciones como ustedes lo saben para no mencionar una en común, que nada más se lleva muchos recursos y realmente ese partido o esas personas en el estado no tienen injerencia.

– Este partido del que habla, ¿es el PT?

– Yo no lo dije.