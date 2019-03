Demanda Gómez que el PRI limpie su imagen ante la sociedad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado local priista Juan Manuel Gómez Morales consideró necesaria una renovación de cuadros en el partido tricolor.

“Yo creo que tenemos que empezar por una reestructura total y que sean los jóvenes quienes puedan retomar la confianza de los ciudadanos”, expresó.

Previo a la definición de candidaturas del PRI para las alcaldías de Aguascalientes, Gómez Morales estableció que al partido le urge limpiar su aspecto ante el electorado.

“Una reconciliación con la sociedad y que nos vayamos quitando la imagen que la gente se formó de nosotros. En base a una campaña, en algunos casos con razón pero no todos son iguales”, recalcó.

El diputado mencionó que no se puede adelantar una victoria en las próximas elecciones locales, pero que tampoco se puede descartar de antemano al Partido Revolucionario Institucional.

“Siempre hemos tenido la certeza de que habrá oportunidad. Confiamos en hacer una lucha digna. Hay municipios muy competidos, pero ante todo que los perfiles sean lo que pide la gente”, comentó.

Las elecciones por los once ayuntamientos de Aguascalientes se celebrarán el próximo 2 de junio.