Demagogo y delicado haber prometido eliminar cuotas escolares:Flores

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Francisco Flores Flores, dirigente estatal de Cimientos del Magisterio, aseguró tajantemente que la educación en México debe ser gratuita, tal como lo establece la Constitución. “Si bien esto sí está aprobado en los reglamentos de las asociaciones de los padres de familia, que se pueda cobrar cuotas voluntarias, ningún reglamento puede estar por encima de la Carta Magna”, afirmó.

Dejó claro que es delicado que el gobernador haya ofertado que se eliminaría las cuotas escolares durante su campaña, por la la ilegalidad que representan, y las legitime. “Prometió que se iban a quitar y no se está cumpliendo. Es demagogia porque no es congruente”, añadió, apuntando que no se justifica la actualidad y necesidad de muchas escuelas porque la calidad moral de un político es su congruencia.

Asimismo, dijo que el hecho de que el gobierno ayude con 200 pesos por niño, mediante vales a las mesas directivas, todavía deja mucho camino que recorrer. “Ojalá que esto no se convierta en un negocio de gobierno del estado, dando licitaciones para productos, obligando a las escuelas a comprar material en ciertos lugares, favoreciendo compadrazgos”, finalizó.