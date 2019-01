“Delincuencia da mayores frutos para algunos policías”: Gómez Morales

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Urge una depuración de todos los cuerpos policíacos para esclarecer posibles vínculos de uniformados con la delincuencia como el caso del Comandante Rojo, apuntó el diputado priista Juan Manuel Gómez Morales.

“Es preocupante que un miembro de una corporación, que nos debe de dar seguridad a los ciudadanos, se dedique al secuestro. Es urgente que se haga la depuración”, indicó el también vocal en la comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Aguascalientes.

Gómez Morales abundó que se hablaba de 30 investigaciones en todas las corporaciones, aunque recientemente la Fiscalía del Estado fijó el número en 27: “yo espero que las vean con seriedad y con firmeza, ya que no puede ser que una persona que está en la policía, esté metido en esos asuntos”.

– ¿La delincuencia ha cooptado a los elementos policiacos por falta de apoyos o sueldos?

– Me supongo que debe de ser más atractivo y de tener mayores frutos estar en ese tipo de actividades, pero claro estamos viendo que al final sí hay repercusiones.

El oficial ministerial Jaime Tejada, conocido con el apelativo de Comandante Rojo, fue detenido en días pasados debido a supuestos vínculos con la desaparición forzada de personas y trasladado al Centro de Readaptación Social.

Por lo pronto, el diputado del PRI hizo votos para que no haya más casos y el Comandante Rojo sea el único relacionado en este tipo de actividades.