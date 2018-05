Delicado que el PAN minimice temas de derechos humanos: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Preocupante que los diputados del Partido Acción Nacional no conozcan la relevancia de los derechos humanos, consideró Citlalli Rodríguez González, legisladora local del PRI.

Lo anterior, en referencia a la negativa que han mostrado los representantes populares del blanquiazul en temas espinosos como el matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo.

“He escuchado que varios diputados del PAN quieren que estos temas se sometan a escrutinios o referéndums. Me parece delicado que un diputado se atreva a decir algo así y que no sepa cuales son las facultades que tiene”, apuntó.

Rodríguez González abundó que las garantías no se pueden someter a una consulta, pues representaría un retroceso en comparación a lo que se ha venido ganando en años anteriores.

“Son de aplicación para todos y no pueden estar al contentillo de si me gustan o no, los derechos son universales y están consagrados en la Carta Manga. Por ello me parece una discusión irrelevante”, ahondó.

– ¿Pero la realidad es no se ha querido legislar en temas como matrimonio igualitario?

– Lo hemos propuesto, pero ha sido el grupo mayoritario quien no ha querido que se legisle al respecto cuando ya es un mandato de la Suprema Corte y muchos estados le están entrando. De todas formas, ellos se están casando, pero lo hacen con un amparo y lo hacemos la vida jurídicamente complicada.

El 6 de julio del pasado 2017, el Congreso del Estado sometió a votación un punto de acuerdo en torno al análisis de la iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en Aguascalientes. La votación fue cerrada, imponiéndose la mayoría PAN-PES por un solo sufragio.