Delicada denuncia vs empresa cablera en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Como si no fuera suficiente la ola de robos a los que se enfrenta la ciudadanía que por descuido, confianza o por asalto es sorprendida por los amantes de lo ajeno, ahora también tienen que cuidar sus pertenencias de las manos de empleados contratados por algunas empresas prestadoras de servicios.

Es el caso de lo que ocurre con Izzi que ofrece los servicios de televisión, telefonía e internet por cable, que al parecer tendrá que innovar en sus estrategias de contratación de personal, por la subcontratación temporal de sus instaladores no les ha funcionado del todo.

Por ello la infinidad de quejas que tienen porque algunos de sus empleados se han dedicado a robar lo que a su paso por los domicilios a donde tienen oportunidad de ingresar, se encuentran e inclusive cuando son edificios o casas dúplex, husmean y donde ven solo, rompen ventanas o mosquiteros para ingresar y buscar qué llevarse.

Justo es lo que ocurrió con la señora Claudia de Santa Anita en las casas dúplex, quien en esta semana sufrió el robo del dinero que tenía en su cartera, pues al salir de su domicilio la olvidó en el comedor y cerró su casa, no sin antes percatarse que había instaladores de Izzi trabajando con sus vecinos de la planta baja.

Luego de ausentarse por espacio de una hora aproximadamente volvió y los de Izzi ya iban de retirada, y al abrir la puerta de la casa se encuentra con que su cartera sobre la mesa del comedor estaba abierta y sin los $2,800 que traía y tres dólares viejos que “le darían suerte”.

De inmediato solicitó el apoyo de sus vecinos y de un elemento policiaco para reportar el hecho y la recomendación fue acudir a presentar la queja directamente a Izzi, a donde el elemento policiaco los acompañó, luego de un par de horas el Jefe de Instaladores de la empresa y quien se encarga de la subcontratación de personal de la misma, se dirigieron al domicilio de la afectada para hacer la revisión y encontrar que en efecto, había sido roto el mosquitero y esto permitió el acceso del instalador para tomar el dinero de la cartera.

Cuando se le llamó a cuentas, tardó en contestar su teléfono celular cerca de una hora hasta que por fin lo hizo y se le hizo volver al domicilio donde horas antes estuvo instalando el cable, y aunque no reconoció su ratería, al hablar con el Jefe de Instalaciones éste mencionó que sí era quien había cometido el hurto y ordenó le fueran devueltos el dinero robado.

Lo curioso del asunto es que al momento quien se encarga de la subcontratación sacó el dinero de sus bolsillos y no sin antes dudar de la verdad de la afectada le advirtió: “le regresaré el dinero que usted dice le fue robado señora” y se lo entregó, nadie supo al momento si ese recurso es de la caja chica de la empresa Izzi que está preparada para atender este tipo de robos y solventarlos o si hay complicidad entre el subcontratador y los ladrones disfrazados de instaladores de Izzi.

El problema es que al ser subcontratos temporales, es decir, por no más de tres meses, se atreven a dar empleo a gente foránea, como al parecer fue este caso, pues el acento del ladrón no era local, de ahí que se les da la oportunidad de cometer fechorías e irse tranquilamente de la entidad. Hasta donde se tiene conocimiento, no es el primer caso de este tipo sino que más domicilios han sido afectados por los amantes de lo ajeno disfrazados contratados por la empresa Izzi.

Atte: Claudia Rivera.